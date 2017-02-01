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Курская область в пятерке лидеров по производству гречихи

Сегодня, 15:57
Курская область в пятерке лидеров по производству гречихи
Курская область в пятерке лидеров по производству гречихи. Рейтинг составил информационно-аналитический портал Doc22 на основании данных государственной статистики за предыдущий год. Абсолютным лидером стал Алтайский край — валовый сбор гречихи здесь 625 тысяч тонн. Курская область вошла в топ-5 рейтинга с годовым показателем почти 40 тысяч тонн. Также в лидерах - Республика Башкортостан, Орловская и Воронежская области.

 

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