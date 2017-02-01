Куряне в январе оформили больше электронных полисов ОСАГО, чем за 2016 год

Куряне в январе оформили больше электронных полисов ОСАГО, чем за 2016 год. Это следует из подсчетов Российского союза автостраховщиков. В минувшем году в Курской области оформили 1713 электронных договоров ОСАГО, в то время как только за январь нового года — 1916. Специалисты определили и регионы-лидеры продаж. В топ попали Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область и Москва. Напомним, с 1 января 2017 года в силу вступили поправки в закон об ОСАГО. По новым правилам страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения электронных договоров с каждым обратившимся лицом. Чтобы приобрести такой полис, необходимо завести на сайте компании личный кабинет и заполнить заявление. Затем система рассчитает размер страховой премии, и автовладелец сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Полис будет направлен по электронной почте, после чего его необходимо распечатать и возить с собой при управлении транспортным средством.

Сегодня, 16:07