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Леонид Винцкевич презентует лондонский альбом

Вчера, 08:06
Леонид Винцкевич презентует лондонский альбом
Курская филармония продолжает цикл концертов «Леонид Винцкевич представляет».
Меломанам представят новый альбом нашего знаменитого земляка-джазмена. Презентация пластинки «Under a different sky», записанной в Лондоне летом 2016 года, состоится 3 февраля. На концерте выступят Леонид Винцкевич, Стив Кершоу (контрабас), Николай Винцкевич (саксофоны, обладатель музыкальной премии имени MIKES LAVIS). Специальные гости: Алексей Кузнецов (гитара, Народный артист России), Андрей Лазовский (гитара), Сергей Винцкевич (бас-гитара), Вартан Бабаян (ударные), Леонид Морозов (губная гармоника, гитара).
Начало концерта в 19 часов. 

 

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