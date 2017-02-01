Леонид Винцкевич презентует лондонский альбом

Курская филармония продолжает цикл концертов «Леонид Винцкевич представляет».

Меломанам представят новый альбом нашего знаменитого земляка-джазмена. Презентация пластинки «Under a different sky», записанной в Лондоне летом 2016 года, состоится 3 февраля. На концерте выступят Леонид Винцкевич, Стив Кершоу (контрабас), Николай Винцкевич (саксофоны, обладатель музыкальной премии имени MIKES LAVIS). Специальные гости: Алексей Кузнецов (гитара, Народный артист России), Андрей Лазовский (гитара), Сергей Винцкевич (бас-гитара), Вартан Бабаян (ударные), Леонид Морозов (губная гармоника, гитара).

Начало концерта в 19 часов.

Вчера, 08:06