В Курской области злостного алиментщика приговорили к 6 месяцам исправработ

Житель Курской области на длительный срок забыл о своих родительских обязанностях и не платил алименты. Мужчина нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи своему ребенку не оказывал. В результате образовалась задолженность 265 тысяч рублей. Нерадивого отца привлекли к административной ответственности, в качестве наказания назначили 100 часов обязательных работ. Их мужчина отбыл в полном объеме. Однако на путь исправления так и не встал и не попытался погасить долг хотя бы частично, имея случайные неофициальные заработки. В итоге на злостного неплательщика алиментов завели уголовное дело. Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.





Вчера, 08:41