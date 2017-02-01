Курское «Динамо» одолело турецкий «Фенербахче»

Накануне в Курске прошёл матч женской баскетбольной Евролиги. В захватывающей игре команда Соловьиного края одолела турецкий «Фенербахче» со счётом 86:79. В первой десятиминутке «бело-голубые» вели всего плюс 3 очка. Но сюрприз ждал болельщиков во втором периоде – «динамовки» уступили гостям – 33:44. В этой четверти было много спорных моментов, судьи принимали решения не в пользу наших девчонок. Неожиданный рывок вперед «Динамо» сделало в третьей десятиминутке - 68:57 и удержало преимущество до конца схватки.

Лучший результат показала Энджел МакКотри – 23 очка, Эпифания Принц заработала 19 баллов, Ннемкади Огвумике - 16. «Динамо» по-прежнему лидирует в своей группе. Следующий матч Евролиги курянки проведут 8 февраля в Чехии. Они сразятся с УСК Прага.

Вчера, 08:14