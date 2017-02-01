В Курске осужден виновник громкого ДТП, в котором погибла беременная женщина

В Курске состоялся суд над виновником громкого ДТП, в котором погибла беременная женщина. Смертельная авария произошла в декабре 2015 года на улице Сумская. Мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2115, допустил столкновение с кроссовером ToyotaRav4. Водитель 15-й проигнорировал ДТП и, пытаясь скрыться, хотел проскочить на «красный». Однако столкнулся с несколькими автомобилями и маршруткой, ее пассажиры получили травмы. Затем, выехав на пешеходный переход, отечественная легковушка сбила переходившую дорогу беременную студентку Курского колледжа культуры. Она от полученных травм скончалась на месте. Суд приговорил 53-летнего водителя к 3 годам и 3 месяцам в колонии поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Также мужчина должен выплатить родственникам погибшей 1 миллион рублей компенсации морального вреда и материального ущерба.

Вчера, 09:16