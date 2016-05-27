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Допинг-проба "Б" Поветкина дала положительный результат

Вчера, 10:50
Допинг-проба
Запрещенное вещество остарин нашли в допинг-пробе "Б" боксера Александра Поветкина, сообщает ТАСС. "Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина. В декабре в преддверии поединка с Бермейном Стиверном проба Поветкина дала положительный результат на остарин. Из-за этого бой отменили. Сторона российского боксера настаивала на том, что он не принимал запрещенных веществ. 

 

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