Банк «Югра» интенсивно развивает программу лояльности «%OFF»

Вчера, 12:34Банк «Югра» сообщил о двукратном росте своего проекта нефинансовой поддержки регионального бизнеса. Количество участников программы лояльности «%OFF» всего за три месяца увеличилось с 60 до 170. В январе к программе присоединялось до 15 компаний еженедельно. При этом стремительно расширяется и география проекта, в настоящее время он функционирует уже в 50 российских городах.«%OFF» была запущена в октябре 2016 года в рамках стратегии банка по поддержке малого и среднего бизнеса. Согласно условиям программы, партнеры банка предоставляют клиентам скидки при оплате дебетовыми и кредитными картами банка «Югра». Компании таким образом могут привлечь клиентов, не тратясь при этом на рекламу и разработку собственных дисконтных программ.Алексей Нефедов, президент банка «Югра» говорит, что «%OFF» – это редкий пример, когда программа лояльности главным образом нацелена на повышение эффективности МСБ, а не на рост собственной прибыли. Участие в проекте для предпринимателей абсолютно бесплатно. Кроме того компании не обязаны переходить на обслуживание в «Югре» или подключать эквайринг в отличие от подобных проектов в других финучреждениях.«Мы надеемся, что наш подход к развитию предпринимательства в регионах будут перенимать и другие финансовые учреждения», - отметил Нефедов.В банке подчеркивают, что программа концентрируется на поддержке регионального бизнеса так как именно он больше всего пострадал от оттока клиента из-за кризиса. В настоящее время «%OFF» функционирует как в миллионных городах, так и в небольших населенных пунктах.Банк «Югра» - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.