На курянку, избивающую 10-летнего сына, завели уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело на 37-летнюю жительницу Курска. Ее подозревают в систематическом избиении сына. По версии следствия, женщина проживает с сожителем и 10-летним сыном в квартире на улице Менделеева, регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает, воспитанием ребенка не занимается. С апреля по ноябрь 2016 года мать за мелкие проступки постоянно истязала своего сына. Об этом стало известно представителям органов опеки и попечительства, которые и сообщили в правоохранительные органы о преступлении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Вчера, 14:02