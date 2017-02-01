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На курянку, избивающую 10-летнего сына, завели уголовное дело

Вчера, 14:02
На курянку, избивающую 10-летнего сына, завели уголовное дело
Следственный комитет завел уголовное дело на 37-летнюю жительницу Курска. Ее подозревают в систематическом избиении сына. По версии следствия, женщина проживает с сожителем и 10-летним сыном в квартире на улице Менделеева, регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает, воспитанием ребенка не занимается. С апреля по ноябрь 2016 года мать за мелкие проступки постоянно истязала своего сына. Об этом стало известно представителям органов опеки и попечительства, которые и сообщили в правоохранительные органы о преступлении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

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