Куряне будут отмечать День защитника Отечества 4 дня

Курян в феврале ожидают четыре выходных подряд. Это произойдет по случаю празднования Дня защитника Отечества. Отдыхать куряне, как и вся Россия, будет с 23 по 26 февраля включительно. Дело в том, что в этом году 1-е января выпало на воскресенье, поэтому выходной перенесли на пятницу, 24 февраля. К сожалению, при праздновании 8-го марта никакого переноса выходных не будет. Международный женский день приходится на среду, поэтому отдыхать куряне будут всего один день. Что касается майских праздников, то они будут длиться с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.





Вчера, 14:03