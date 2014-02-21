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Куряне будут отмечать День защитника Отечества 4 дня

Вчера, 14:03
Куряне будут отмечать День защитника Отечества 4 дня
Курян в феврале ожидают четыре выходных подряд. Это произойдет по случаю празднования Дня защитника Отечества. Отдыхать куряне, как и вся Россия, будет с 23 по 26 февраля включительно. Дело в том, что в этом году 1-е января выпало на воскресенье, поэтому выходной перенесли на пятницу, 24 февраля. К сожалению, при праздновании 8-го марта никакого переноса выходных не будет. Международный женский день приходится на среду, поэтому отдыхать куряне будут всего один день. Что касается майских праздников, то они будут длиться с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

 

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