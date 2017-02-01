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Всем школам Курской области рекомендовали приостановить учебный процесс на 10 дней

Вчера, 14:05
Всем школам Курской области рекомендовали приостановить учебный процесс на 10 дней
Сегодня Управление Роспотребнадзора по Курской области опубликовало официальное Постановление главного санитарного врача региона Александра Бунакова. В нем говорится, что сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается уже на протяжении четырех недель, при этом отсутствует тенденция к снижению. Больше всего заболевших - почти 73% - среди детей. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекций, необходимо предпринимать самые жесткие меры. В Постановлении главного санитарного врача предлагают всем школам Курской области на 10 дней приостановить учебный процесс. Подчеркивается, что это - только рекомендация. Окончательное решение должны принять на уровне муниципалитетов. Напомним, в школах Курска карантин из-за гриппа и ОРВИ ввели с 1 по 4 февраля.

 

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