В Черемисиново коммунальщики включают отопление перед приездом ревизоров

Жители 17-го дома по улице Вокзальная в поселке Черемисиново пожаловались, что в угловых квартирах с центральным отоплением температура ниже нормы на 7-8 градусов. Из 60 квартир в этом пятиэтажном здании таких 21. По словам жителей, несмотря на исправную оплату, они мерзнут уже на протяжении пяти лет. Черемисиновцы обращались в контролирующие органы. Однако перед приездом комиссии квартиры натопили так, что дышать было невозможно. Как следствие – особых проблем не выявлено. Только в одной квартире зафиксировали 13 градусов вместо положенных 20. После отъезда ревизоров температура в квартирах упала. В ситуации попытались разобраться активисты ОНФ. Теплоэнергетики, в частности, рассказали о самоуправстве жильцов и муниципалитета, который выдает разрешение на проведение поквартирного отопления. Выслушав все стороны, общественники заявили, что причин у проблемы несколько. Во-первых, некачественная подготовка управляющей организации к отопительному сезону. Во-вторых, нагрузка на старые трубы индивидуальных систем отопления. В-третьих, самовольная установка дополнительных батарей в квартирах. С учетом зафиксированного недогрева жителям угловых квартир необходимо произвести перерасчет и вернуть деньги - заявили «фронтовики». Также они направят в прокуратуру обращение с предложением оценить законность поквартирного отопления.

Вчера, 14:27