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Курчатовский вор заметал следы веником

Вчера, 14:35
Курчатовский вор заметал следы веником
В Курчатовском районе совершена серия краж из объектов торговли. Все эти магазины не были оборудованы сигнализациями, поэтому потерпевшие обнаруживали факт преступлений спустя время. Однако полиции удалось установить подозреваемого в кражах. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Курчатова. На счету задержанного пять эпизодов. Подозреваемый в прямом смысле заметал следы, используя веник. Однако экспертам-криминалистам удалось собрать достаточное количество следов с мест преступлений, подтверждающих его вину. Злоумышленник похищал все, что мог унести. Краденное перевозил на санках. Похищенное он прятал дома, в гараже и у своих близких, надеясь позже сбыть. Почти все краденое имущество изъяли. По фактам всех эпизодов возбуждены уголовные дела.  Подозреваемый арестован. Устанавливается, причастен ли он к аналогичным преступлениям.

 

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