В Курске родители могут написать ЕГЭ в новой школе на проспекте Победы

7 февраля Курская область примет участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она проходит для повышения информированности родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур. В этот день родители школьников смогут сами пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как организован контроль, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Вместе с родителями в акции будет участвовать председатель регионального комитета образования и науки Екатерина Харченко. Сдавать единый госэкзамен будут 7 февраля в новой школе №60, что недавно открылась на проспекте Победы, 16. Начало в 11 часов.





Вчера, 15:10