поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

"Квадра" направит на ремонт теплосетей в Курской области более 250 миллионов

Вчера, 15:15
В 2017 году на ремонт генерирующего оборудования и тепловых сетей курский филиал «Квадры» планирует направить 257 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что это на 35 % больше, чем в прошлом году. На ТЭЦ-1, ТЭЦ Северо-Западного района и ТЭЦ-4 планируется ремонт пяти паровых турбин, двух котлов-утилизаторов, 14 водогрейных и 10 паровых котлов, электродвигателей и другого оборудования. Кроме того, теплоэнергетики намерены заменить более 12 километров ветхих теплосетей. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама