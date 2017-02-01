"Квадра" направит на ремонт теплосетей в Курской области более 250 миллионов

В 2017 году на ремонт генерирующего оборудования и тепловых сетей курский филиал «Квадры» планирует направить 257 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что это на 35 % больше, чем в прошлом году. На ТЭЦ-1, ТЭЦ Северо-Западного района и ТЭЦ-4 планируется ремонт пяти паровых турбин, двух котлов-утилизаторов, 14 водогрейных и 10 паровых котлов, электродвигателей и другого оборудования. Кроме того, теплоэнергетики намерены заменить более 12 километров ветхих теплосетей.

Вчера, 15:15