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Глава щигровского сельсовета сама выписывала себе премии

Вчера, 08:09
Глава щигровского сельсовета сама выписывала себе премии
Глава Никольского сельсовета Щигровского района стала фигуранткой двух уголовных дел. Как сообщили в СК, ее подозревают в присвоении, совершенном с использованием служебного положения. Удалось выяснить, что в 2012-м глава сельсовета дважды выдавала себе премии, одну из них – в честь своего 40-летия. Полученные 38 тысяч рублей женщина распорядилась по собственному усмотрению. Еще раз чиновница решила помочь себе материально в 2014 году и выписала премию в 24 тысячи. Преступления удалось выявить в ходе проверки щигровской полицией. Расследование уголовного дела продолжается. 

 

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