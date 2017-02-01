В Железногорске пытаются найти капсулу с обращением к потомкам

В Железногорске ищут капсулу с посланием к потомкам, заложенную в октябре 1977 года. Как сообщает местное издание «Эхо недели», его написали участники торжеств по случаю 20-летия города горняков, а прочитать должны были в 2007-м, в день 50-летия Железногорска. Так рассчитывали авторы послания. Однако сделать это пока не удалось. Журналисты выяснили, что капсулу с обращением решили «замуровать у подножия монумента, сооруженного в честь основания Железногорска, который высится на въезде в город». «Документально не указано конкретное место подножия монумента, где замурована капсула», — пишет пресс-группа администрации города горняков. Редакция газеты «Эхо недели» надеется найти тех железногорцев, у которых осталось в памяти это событие, и они помогут определить место закладки.

Как пишет "ДДД", 7 ноября 2017 года исполнится 100 лет со дня Октябрьской революции. Именно в этот день завещали открыть капсулу с посланием потомкам, которую заложили в самом центре Курска, в стеле «Героям-курянам», 50 лет назад.





Вчера, 08:10