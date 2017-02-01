Курская делегация посетит Потсдам

Планы по сотрудничеству Курской области с Германией обсудили на видеоконференции. Внешнеторговый оборот по итогам 2016 года превысил 50 миллионов долларов. Одно из приоритетных и динамично развивающихся направлений сотрудничества - с районом Шпрее-Нейсе. Наши предприятия планируют открыть совместное производство доильных установок. Расширить экономические связи поможет Центр экономического сотрудничества и развития, который начал свою деятельность. В ближайших планах – привлечение предприятий федеральной земли Бранденбург к сотрудничеству, создание у нас индустриального парка.

Развиваются и гуманитарно-культурные контакты. Так, курские студенты проходят практику в районе Шпрее-Нейсе, с гимназией города Форст взаимодействуют учащиеся курской школы №32. Совместные планы есть у КГУ и Бюро археологии и охраны культурного наследия Котбуса. Запланирован целый ряд визитов. Представители федеральной земли Бранденбург намерены принять участие в VI Среднерусском экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке-2017, а также — в семинаре молодых лидеров Германии и России в мае текущего года. Готовится официальный визит делегации Курской области в город Потсдам.





Вчера, 08:12