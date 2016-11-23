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В двух курских сельсоветах введен особый противопожарный режим

Вчера, 08:13
В двух курских сельсоветах введен особый противопожарный режим
На территории Вышнереутчанского и Китаевского сельсоветов Медвенского района введен особый противопожарный режим. В каждом из них с начала года произошло по пожару. В одном из случаев погиб человек. Введение особого противопожарного режима предусматривает усиление комплекса профилактических мер, работу оперативных штабов муниципальных образований. Также активизирована работа с «группой риска», так как наибольшее число возгораний происходит в домах именно этих граждан – поясняют в региональном МЧС. В спасательном ведомстве сообщили, что с начала года в Курской области зарегистрировано уменьшение количества пожаров на 26 процентов, количество погибших на них людей сократилось вполовину. 

 

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