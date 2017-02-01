WBC огласит решение по делу боксера Поветкина в ближайшие дни

Всемирный боксерский совет огласит решение по делу российского боксера Александра Поветкина об употреблении допинга в ближайшие дни. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман. В четверг стало известно, что допинг-проба "Б" Поветкина, как и проба "А", дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В свою очередь, руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что остарин обнаружен в минимальной концентрации. Он также отметил, что результаты альтернативных проб Поветкина, взятых в лаборатории в Лозанне, оказались отрицательными.

Вчера, 08:54