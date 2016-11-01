В Касторенском районе установлен карантин по бешенству

В Касторенском районе введён карантин по бешенству. Эпицентром стало личное подсобное хозяйство хутора Никольский. Там обнаружили больное животное. Курский губернатор распорядился ввести на территории сельсовета строгие карантинные меры. До 20 марта там запрещена торговля домашними животными, а проживающих на хуторе кошек и собак запрещается выгуливать и вывозить за пределы карантинной зоны - сообщает Россельхознадзор.

Вчера, 11:03