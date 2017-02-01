Курский соцстрах описал среднестатистического младенца-2016

Более чем на 3 процента снизилась рождаемость в Курской области в 2016 году. Это последствия демографического провала 90-х. К такому выводу пришли специалисты регионального отделения Фонда социального страхования, проанализировав данные родовых сертификатов. Уже через три года, когда в детородный возраст вступят дети 2000-х годов, следует ждать возобновления демографического роста. В 2016-м родовыми сертификатами в области воспользовались 11,7 тысячи рожениц - на свет появилось 11,9 тысячи маленьких курян. Вполне ожидаемо уменьшилось число матерей, родивших первенцев. Однако при этом стало больше семей, решившихся на третьего и четвертого ребенка. Соответственно, изменился и средний возраст курской роженицы – с 28 до 29 лет. Среди новорожденных 2016 года преобладают мальчики, почти 51,5%. Среднестатистический маленький курянин при появлении на свет имеет рост 52 см и вес 3,33кг. Предельные границы возраста рожениц начинаются до 16 лет (4 женщины) и заканчиваются за планкой в 45 лет (7 женщин).





Вчера, 11:11