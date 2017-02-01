Под Курском автоледи устроила ДТП с тремя автомобилями и одним пострадавшим

2 февраля в Медвенском районе произошло ДТП с участием трех машин. По информации Госавтоинспекции, 37-летняя автоледи не справилась с управлением своей иномарки «Фольксваген Поло» и врезалась в припаркованный у края проезжей части «Рено Меган». Тот в свою очередь протаранил стоящий впереди ВАЗ-2115. Пострадал 46-летний мужчина, который в момент ДТП находился перед отечественной легковушкой. Его с травмой доставили в ближайшую райбольницу.

Вчера, 11:53