Центрально-Черноземный банк по итогам работы в 2016 году занял второе место в системе ПАО Сбербанк

3 февраля 2017 года, г. Воронеж. Центрально-Черноземный банк занял второе место в системе ПАО Сбербанк по итогам работы в 2016 году! Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф вручил награду Председателю Центрально-Черноземного банка Владимиру Салмину. Первое место в системе по итогам минувшего года завоевал коллектив Волго-Вятского банка, третье разделили Северный и Среднерусский банки.

Высокое место Центрально-Черноземного банка обусловлено победой сразу в семи номинациях. Среди них: «Лидер продаж продуктов благосостояния», «Лидер продаж на глобальных рынках», «Лидер организации кредитной работы малого бизнеса», «Лидер развития крупного и среднего бизнеса», «Лидер развития малого и микро-бизнеса» «Лидер организации кредитной работы с крупным и средним бизнесом» и «Лидер по работе с проблемными активами».

На торжественной церемонии Центрально-Черноземный банк представляли руководители подразделений и блоков, обеспечивших высокие результаты. Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Ивлева, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Денис Скребец, директор Управления организации и поддержки продаж продуктов благосостояния Ирина Иванова, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Сергей Титов, директор Управления продаж малому бизнесу Наталья Черкашина, директор Управления кредитования и проектного финансирования Андрей Горшков, так же получили награды из рук Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа.

Все эти достижения – результат большой работы каждого головного отделения, каждого подразделения и сотрудника банка. И, конечно же, всех клиентов Центрально-Черноземного банка!

Вчера, 13:24