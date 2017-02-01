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Таможенники обнаружили в 14-й замаскированный бензобак

Вчера, 13:33
Таможенники обнаружили в 14-й замаскированный бензобак
Курские таможенники продолжают обнаруживать транспортные средства, которые умельцы оборудуют дополнительные бензобаки, чтобы вывозить более дешевое топливо из России на Украину. На этот раз в пункте пропуска заметили ВАЗ-2114 с подозрительным задним сидением. Таможенники обнаружили под обшивкой вмонтированную металлическую емкость В ней было около 35 литров 95-го бензина. Поняв, что попался, 43-летний водитель из Украины не стал отпираться и рассказал, что в своей машине оборудовал тайник для перевозки бензина. От таможенного контроля скрыл товар умышленно, так как знал, что имеет право вывозить без декларирования только топливо, находящееся в бензобаке автомобиля, а также не более 10 литров в канистре. Возбуждено дело об административном правонарушении. У гражданина Украины изъяли и бензин, и машину в качестве  орудия совершения административного правонарушения. После завершения расследования дело направили в суд. Нарушителю грозит  наказание от  штрафа до конфискации товара и орудия совершения правонарушения (в данном случае автомобиля).

 

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