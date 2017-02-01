На курских дорогах снова выявляют пьяных водителей

В предстоящие выходные в Курской области Госавтоинспекция устроит проверки водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД просят участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части отдельного батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Напоминаем, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.

Вчера, 13:38