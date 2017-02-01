Курянина арестовали за неоплаченный уголовный штраф

Жителя Курска арестовали за неоплаченный уголовный штраф. Подробности истории сообщили в службе судебных приставов. Мужчину приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей за насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении. Курянин попросил рассрочку, суд ее предоставил. Однако мужчина штраф не оплатил. Тогда суд должен был заменить наказание, однако курянин на заседание не явился. Драчливого должника нашли и заключили под стражу на 30 суток. Затем ему предстоит выслушать новый приговор. Суд заменит штраф другим видом наказания.

Вчера, 13:57