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Курское "Динамо" встретится с московскими одноклубницами

Вчера, 10:28
Курское
Сегодня курскому "Динамо" предстоит выездная встреча с московскими одноклубницами. Матч состоится в рамках женской Премьер-лиги. Подопечные испанского специалиста Лукаса Мондело по-прежнему располагаются на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России. В этом сезоне они потерпели всего одно поражение в поединке с екатеринбургским УГМК. Москвички с 8 проигрышами занимают 7-ю строчку. Начало встречи в 18 часов. Кстати, из Курска поддержать любимую команду на автобусе отправились самые преданные болельщики. Проезд и вход на игру для них сделали бесплатными. Остальные же могут следить за матчем в режиме онлайн на официальном сайте "бело-голубых".

 

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