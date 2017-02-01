Жители Татарстана могут сэкономить до 260 тыс руб на подоходном налоге

Вчера, 18:30

В России введены новые правила обложения налогом на доходы физических лиц, которые позволяют гражданам экономить значительные суммы на выплатах в бюджет.

Начиная с 2017 года налогом на доходы физических лиц – НДФЛ – не будут облагаться некоторые виды доходов, сообщает Inkazan. Например, не нужно выплачивать налог с начислений за прохождение профессиональной аттестации. Такую аттестацию периодически устраивают, например, учителям и врачам.

Налогом не будут облагаться доходы, полученные от программ лояльности, а также в виде бонусов, клиентами коммерческих банков. И кредитные организации уже вовсю используют это нововведение.

Например, банк «Ак барс» в январе запустил программу, по которой любой человек может получить частичную компенсацию уплаченного НДФЛ.

Это онлайн-сервис, которым могут воспользоваться даже клиенты других банков. Достаточно заполнить заявку на сайте «Ак барс банка». С заявителем затем свяжется персональный менеджер, который расскажет, как правильно заполнить нужные документы и подать их в налоговую.

«Необходимые справки можно сфотографировать и направить своему консультанту, который проконтролирует правильность заполнения», — объяснил руководитель проектного офиса «Ак барс банка» Дамир Галиев.

После подачи документов в течение трех месяцев клиенту на банковскую карту приходят деньги.

Помимо новых налоговых послаблений, действуют и прежние льготы.

Так, жители Татарстана могут получить возмещение трат на учебу и лечение. В этом случае возвращаются максимум 15,6 тысяч рублей в год.

По-прежнему можно получить компенсацию при строительстве или покупке жилья, если затраты не превышают 2 миллионов рублей. В этом случае можно рассчитывать на возврат до 260 тысяч рублей.

А если человек платит ипотеку, то государство вернет ему часть процентов. Правда, при этом сумма ипотечного кредита должна быть не больше 3 миллионов рублей. Максимальная сумма компенсации при этом составит 390 тысяч рублей.

В Татарстане отмечается рост задолженности граждан по НДФЛ. Так, в 2016 году сумма начисленного, но не поступившего в бюджет налога выросла на 68% и составила более 820 миллионов рублей, сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Налог на доходы физических лиц является вторым по величине источником пополнения бюджета Татарстана после налога на прибыль. В 2016 году НДФЛ принес в региональную казну свыше 55 миллиардов рублей.