На курском автовокзале задержан мужчина с арсеналом оружия

Сотрудники ППС задержали мужчину с арсеналом оружия в здании автовокзала в Курске. Выяснилось, что житель Владимирской области приезжал в наш город для выяснения отношений с курянами, которых узнал в интернете. Сначала он переписывался в соцсетях с замужней женщиной. Об этом общении узнали её супруг и родственники, которые присоединились к диалогу. Окончательно разобраться в ситуации договорились в Курске. Для этого гость из Владимирской области преодолел около 700 километров, но встреча с курянами так и не состоялась. Мужчина на автовокзале уже собирался уезжать обратно, когда полицейским его поведение и внешность показались подозрительными. При личном досмотре у фигуранта, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, нашли обрез 16 калибра, собранный из частей нескольких охотничьих ружей, около 40 патронов и нож. После задержания он рассказал, что арсенал привёз с собой для самообороны, якобы опасаясь жителей Курска. При проверке выяснилось, что мужчина ранее был судим за убийство. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения оружия. Суда подозреваемый будет ждать под арестом. Жителю Владимирской области грозит до 4 лет лишения свободы - сообщили в городском Управлении МВД.





Вчера, 14:59