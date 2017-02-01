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В Курске организуют пешеходные экскурсии

Сегодня, 08:15
В Курске организуют пешеходные экскурсии
С 7 по 21 февраля Центр историко-культурного наследия Курска организует пешеходные экскурсии «Страницы военной истории» с посещением интерактивной выставки «Эволюция военного дела». Они посвящены Дню освобождения нашего города от  немецко-фашистских захватчиков и  Дню защитника Отечества. Участники экскурсии побывают у памятника Кате Зеленко, библиотеки имени Асеева, школы № 5 и в Центре историко-культурного наследия. Их познакомят с интересными фактами военной истории Курска. На  интерактивной выставке «Эволюция военного дела» представлены исторические реконструкции доспехов древнерусского воина X века, части  рыцарских доспехов, образцы вооружения Советской и Российской Армии. 

 

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