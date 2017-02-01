В Курске организуют пешеходные экскурсии

С 7 по 21 февраля Центр историко-культурного наследия Курска организует пешеходные экскурсии «Страницы военной истории» с посещением интерактивной выставки «Эволюция военного дела». Они посвящены Дню освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества. Участники экскурсии побывают у памятника Кате Зеленко, библиотеки имени Асеева, школы № 5 и в Центре историко-культурного наследия. Их познакомят с интересными фактами военной истории Курска. На интерактивной выставке «Эволюция военного дела» представлены исторические реконструкции доспехов древнерусского воина X века, части рыцарских доспехов, образцы вооружения Советской и Российской Армии.





Сегодня, 08:15