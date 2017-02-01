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В «Читающем троллейбусе» расскажут об освобождении Курска

Сегодня, 08:16
В «Читающем троллейбусе» расскажут об освобождении Курска
В среду, 8 февраля, по Курску в очередной раз проедет «Читающий троллейбус». На этот раз акция посвящена 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Пассажиры познакомятся с историческими фактами освобождения Курска, вспомнят имена героев Великой Отечественной войны и героев-курян, увековеченных в названиях площадей и улиц. Прозвучат стихотворения и песни военных лет. На остановках «Триумфальная арка» и «Площадь героев Курской битвы» выберут «счастливых пассажиров», которые получат подарки от организаторов акции. Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11 часов и проследует по маршруту №1.

 

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