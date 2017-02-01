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Банкоматы Банка "Югра" теперь обслуживают карты "Мир"

Вчера, 15:51
Банкоматы Банка

Банк «Югра» закончил подготовку личной сети банкоматов и готов к обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». Благодаря чему, у собственников карт «Мир» появится возможность снимать деньги и запрашивать информацию о своем баланс в банкоматах банка «Югры».

Глава кредитного учреждения Алексей Нефедов заявил, что для банка важно участвовать в создание инфраструктуры национальной карточной системы. Распространение карт «Мир» сможет придать темп развитию банковской системы в целом.

В дальнейшем банк планирует расширить продуктивную линейку для национальной платежной системы.

ПАО Банк «Югра» – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%

 

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