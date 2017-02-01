Перед курским «Авангардом» поставили задачу войти в тройку лидеров

Футболисты курского «Авангарда» вышли из отпуска. Сначала им предстоит провести втягивающие сборы, затем тренировки состоятся в Крымске Краснодарского края. Заключительный сбор в марте пройдет в Турции. Там «Авангард» примет участие в турнире среди лидеров групп профессиональной футбольной лиги. Об этих планах руководители курской команды рассказали на рабочей встрече с губернатором Александром Михайловым. Перед нашими футболистами стоит задача успешно завершить сезон и добиться попадания в тройку лучших команд второго дивизиона группы «Центр».





Сегодня, 08:01