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Перед курским «Авангардом» поставили задачу войти в тройку лидеров

Сегодня, 08:01
Перед курским «Авангардом» поставили задачу войти в тройку лидеров
Футболисты курского «Авангарда» вышли из отпуска. Сначала им предстоит провести втягивающие сборы, затем тренировки состоятся в Крымске Краснодарского края. Заключительный сбор в марте пройдет в Турции. Там «Авангард» примет участие в турнире среди лидеров групп профессиональной футбольной лиги. Об этих планах руководители курской команды рассказали на рабочей встрече с губернатором Александром Михайловым.  Перед нашими футболистами стоит задача успешно завершить сезон и добиться попадания в тройку лучших команд второго дивизиона группы «Центр».

 

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