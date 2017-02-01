поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

С 1 апреля из Курска в Петербург начнут летать самолеты

Сегодня, 08:02
С 1 апреля из Курска в Петербург начнут летать самолеты
Руководитель Росавиации Александр Нерадько в своём обращении на имя губернатора Александра Михайлова проинформировал о включении в маршрутную сеть воздушной линии Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург в период с 1 апреля по 31 декабря 2017г. с частотой 2 рейса в неделю. Договор заключен с авиакомпанией «Сибирь». В письме Нерадько также сообщается, что Росавиация рассмотрит включение маршрута Курск - Минеральные Воды - Курск в перечень субсидируемых по итогам I квартала при наличии экономии бюджетных ассигнований. В бюджете Курской области предусмотрены средства для софинансирования этого авианаправления. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама