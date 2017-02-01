С 1 апреля из Курска в Петербург начнут летать самолеты

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в своём обращении на имя губернатора Александра Михайлова проинформировал о включении в маршрутную сеть воздушной линии Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург в период с 1 апреля по 31 декабря 2017г. с частотой 2 рейса в неделю. Договор заключен с авиакомпанией «Сибирь». В письме Нерадько также сообщается, что Росавиация рассмотрит включение маршрута Курск - Минеральные Воды - Курск в перечень субсидируемых по итогам I квартала при наличии экономии бюджетных ассигнований. В бюджете Курской области предусмотрены средства для софинансирования этого авианаправления.





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