В Курской области 2,5 тысячи должников стали пешеходами

В 2016 году в арсенале судебных приставов появился новый метод воздействия на должников – временное ограничение специального права на управление транспортным средством. Как оказалось, он стал мерой, приносящей зачастую незамедлительный положительный результат. Должники находили деньги и единовременно погашали от 100 до 500 тысяч рублей задолженности. За 12 месяцев 2,5 тысячи должников стали пешеходами. Львиная доля это автомобилисты,122 человека не смогли управлять самоходными машинами и 1 – гидроциклом. В службе судебных приставов отметили, что большинство ограниченных в водительских правах курян – неплательщики алиментов.





Сегодня, 08:03