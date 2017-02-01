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В Курской области 2,5 тысячи должников стали пешеходами

Сегодня, 08:03
В Курской области 2,5 тысячи должников стали пешеходами
В 2016 году в арсенале судебных приставов появился новый метод воздействия на должников – временное ограничение специального права на управление транспортным средством. Как оказалось, он стал мерой, приносящей зачастую незамедлительный положительный результат. Должники находили деньги и единовременно погашали от 100 до 500 тысяч рублей задолженности. За 12 месяцев 2,5 тысячи должников стали пешеходами. Львиная доля это автомобилисты,122 человека не смогли управлять самоходными машинами и 1 – гидроциклом. В службе судебных приставов отметили, что большинство ограниченных в водительских правах курян – неплательщики алиментов. 

 

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