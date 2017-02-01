Афганцам выплатят по 900 рублей

Курские воины-афганцы получат единовременную помощь. Соответствующее постановление подписал глава региона в связи с проведением торжеств, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Единовременная помощь в 900 рублей будет оказана участникам боевых действий в Афганистане и вооруженных конфликтов на территории других государств, признанным инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных во время боевых действий. Кроме того, выплата положена одному из родителей погибших участников боевых действий. Заплатят по 900 рублей и не вступившим в повторный брак вдовам погибших при исполнении служебного долга участников боевых действий.





Сегодня, 08:04