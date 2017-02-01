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В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам интернет-торговли

Сегодня, 08:05
В Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам интернет-торговли
С 6 по 20 февраля управление Роспотребнадзора по Курской области организует консультирование по вопросам интернет-торговли. Специалисты дадут разъяснения по всем интересующим вопросам, касающимся порядка продажи товаров дистанционным способом и урегулированию отношений между покупателем и продавцом. Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по телефону 58-71-86.

• управление Роспотребнадзора по Курской области, 305004, г Курск, ул. Ленина, 70, тел. (4712) 58-71-86;
• территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, 54-а, тел. (47148) 2-46-49;
• территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах, 307300, Курская область, г. Льгов, ул. Максима Горького, 9, тел. (47140) 2-14-88;
• территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах, 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Карла Либкнехта, 34, тел. (471-43) 2-16-38;
• территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах, 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, 81, тел. (47145) 4-39-65.

 

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