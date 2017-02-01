Курскэнерго – крупнейший в Курской области налогоплательщик

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» – крупнейший в Курской области налогоплательщик. Предприятие добросовестно исполняет свои налоговые обязательства. В 2016 году филиал перечислил в региональный и местные бюджеты 265,6 млн рублей. Около 279 млн рублей направлено во внебюджетные фонды Российской Федерации в виде страховых взносов.

Выполнение Курскэнерго своих обязательств по уплате налогов способствует своевременному и полному формированию доходной части бюджета Курской области, и в конечном итоге содействует социально-экономическому развитию региона.





Сегодня, 11:17