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Курскэнерго – крупнейший в Курской области налогоплательщик

Сегодня, 11:17
Курскэнерго – крупнейший в Курской области налогоплательщик
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» –  крупнейший в Курской области налогоплательщик. Предприятие добросовестно исполняет свои налоговые обязательства. В 2016  году филиал перечислил в региональный и местные бюджеты  265,6 млн рублей. Около 279 млн рублей направлено во внебюджетные фонды Российской Федерации в виде страховых взносов.
Выполнение Курскэнерго своих обязательств по уплате налогов способствует своевременному и полному формированию доходной части бюджета Курской области, и в конечном итоге содействует социально-экономическому развитию региона.

 

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