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Курское "Динамо" на выезде разгромило столичных одноклубниц

Сегодня, 11:20
Курское
Курское «Динамо» в Москве разгромило столичных одноклубниц со счетом 89:56 в матче женской премьер-лиги. Таким образом, подопечные Лукаса Мондело одержали 15-ю победу в регулярном чемпионате. Лучшими в этой игре стали Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов, 13 баллов заработала Ннемкади Огвумике, 12 — Ксения Левченко.  Сейчас на счету курянок 15 побед и одно поражение, они продолжают занимать второе место в премьер-лиге, уступая только екатеринбургскому УГМК. Уже в среду, 8 февраля, «Динамо» отправится в Чехию, где в рамках Евролиги сыграет с пражским УСК.

 

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