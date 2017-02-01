Курское "Динамо" на выезде разгромило столичных одноклубниц

Курское «Динамо» в Москве разгромило столичных одноклубниц со счетом 89:56 в матче женской премьер-лиги. Таким образом, подопечные Лукаса Мондело одержали 15-ю победу в регулярном чемпионате. Лучшими в этой игре стали Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов, 13 баллов заработала Ннемкади Огвумике, 12 — Ксения Левченко. Сейчас на счету курянок 15 побед и одно поражение, они продолжают занимать второе место в премьер-лиге, уступая только екатеринбургскому УГМК. Уже в среду, 8 февраля, «Динамо» отправится в Чехию, где в рамках Евролиги сыграет с пражским УСК.

Сегодня, 11:20