Алексей Хотин поддержит технического спонсора российских олимпийцев
Сегодня, 11:22 выяснили СМИ, одежда будет производиться отечественным брендом– ZA Sport (основатель Анастасия Задорина). Накануне стало известно, спонсором проекта стал предприниматель Алексей Хотин, мажоритарный акционер банка «Югра».
«ZA Sport» – по мировым меркам является довольно молодым брендом, о компании заговорили в 2014 году, когда были выпущены футболки с «антисанкционными» надписями, такие как: «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «У нас свои приколы без вашей кока-колы» и др.
Ранее техническим спонсором Олимпийского комитета России (ОКР) выступала компания «Bosco Sport», которая на протяжении 15 лет была официальным партнером ОКР.
По информации журнала «Forbes», Анастасия Задорина приходится дочерью президента спортивного клуба «Динамо», руководителю Службы обеспечения деятельности ФСБ РФ генерал-полковнику Михаилу Шекину.
Для Алексея Хотина, экономические интересы которого сосредоточиваются на недвижимости (один из крупнейших владельцев недвижимости в Москве), нефтедобыче и банковском секторе, поддержка олимпийцев стала не первым проектом по поддержке отечественного спорта. Ранее он выступил официальным спонсором Международной федерации самбо, Всероссийской федерации практической стрельбы, мини-футбольного клуба «Динамо» и Ночной хоккейной лиги, созданной в 2011 году при активной поддержке Владимира Путина.
«ZA Sport» – по мировым меркам является довольно молодым брендом, о компании заговорили в 2014 году, когда были выпущены футболки с «антисанкционными» надписями, такие как: «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «У нас свои приколы без вашей кока-колы» и др.
Ранее техническим спонсором Олимпийского комитета России (ОКР) выступала компания «Bosco Sport», которая на протяжении 15 лет была официальным партнером ОКР.
По информации журнала «Forbes», Анастасия Задорина приходится дочерью президента спортивного клуба «Динамо», руководителю Службы обеспечения деятельности ФСБ РФ генерал-полковнику Михаилу Шекину.
Для Алексея Хотина, экономические интересы которого сосредоточиваются на недвижимости (один из крупнейших владельцев недвижимости в Москве), нефтедобыче и банковском секторе, поддержка олимпийцев стала не первым проектом по поддержке отечественного спорта. Ранее он выступил официальным спонсором Международной федерации самбо, Всероссийской федерации практической стрельбы, мини-футбольного клуба «Динамо» и Ночной хоккейной лиги, созданной в 2011 году при активной поддержке Владимира Путина.
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