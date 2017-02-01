В Курской области установились аномальные морозы

В Курскую область вернулись морозы. Как сообщили в Гидрометцентре, для нашего региона это аномально холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов. Морозы продлятся до 9 февраля. К концу рабочей недели потеплеет до комфортных -5 градусов. Спасатели напомнили, как уберечься в сильные морозы. Курянам рекомендуют лишний раз не выходить из дому. Если всё же выйти необходимо, то нельзя идти в холод на голодный желудок. Очевидно, что одеваться нужно тепло, на морозе не стоять, а постоянно потихоньку двигаться. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Замерзшие конечности нельзя отогревать горячей водой и растирать снегом. Необходимо обернуть их в сухую тёплую материю и дать ей согреться.

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