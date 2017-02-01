Во Льгове в честь погибшего пожарного открыли мемориальную доску

Во Льгове вспоминали трагические события 16 июня 2016 года. Тогда во время сложнейшего пожара на мебельной фабрике «Модерн» во Фрязино Московской области, спасая людей из огненного пекла, героически погибли двое огнеборцев. Один из них - старший пожарный Эдуард Заузолков, наш земляк, уроженец Льгова. Чтобы увековечить память героя, отдавшего свою жизнь при исполнении служебного долга, на здании льговской школы № 5, где учился Эдуард, открыли мемориальную доску. На траурном митинге присутствовали родители героя-пожарного, школьники, коллеги, а также друзья и родственники Эдуарда Заузолкова. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили матери пожарного-героя.

-Я уверенна, мой сын не мог поступить иначе, он очень любил свою профессию и спасение людей считал главным в своей работе, - рассказывает мама Эдуарда Алла Заузолкова. – Он, когда еще был мальчишкой, всегда заступался за младших, был очень справедливым и добрым. И в тот роковой день на пожаре он не думал о себе. После того, как они вывели первую партию спасенных людей с фабрики, поступила информация, что в огне могут быть еще люди. И, не колеблясь ни минуты, он, с командиром Сергеем Плахтиенко, отправились снова в огонь. И не вернулись…

Кстати, инициаторами мероприятия выступили огнеборцы пожарно-спасательной части № 10 по охране Льгова. При поддержке руководства МЧС России, льговчане на свои средства изготовили мемориальную плиту и предложили разместить ее на здании школы, чтобы юное поколение горожан чтило и помнило героически погибших земляков.

Эдуарду Заузолкову было 36 лет. У него остались жена и сын. Парень уже решил, что, когда вырастет, пойдет по стопам отца. Руководство МЧС России позаботилось о семье героя - в Московской области им дали благоустроенную квартиру, оказали помощь по проведению похорон. По негласным законам пожарного братства, огнеборцы ПСЧ № 78 г. Фрязино, где служил Эдуард, взяли попечительство над семьей трагически погибшего коллеги.

Примечательно, что героизм огнеборцев нашел благодарный отклик и у жителей г. Фрязино. В интернете ими размещена петиция с предложением назвать одну из улиц города в честь погибших пожарных-спасателей.

Подвиг Эдуарда Заузолкова и Сергея Плахтиенко оценило и руководство страны. Указом Президента РФ за проявленное мужество и героизм при спасении людей они награждены «Орденом Мужества». Посмертно…





Сегодня, 11:38