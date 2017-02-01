В Глушковском районе скончался двухмесячный мальчик

Следователи занимаются проверкой смерти двухмесячного малыша в поселке Теткино Глушковского района. Как сообщили в СК, новорожденный ребенок проживал в доме с родителями, в семье еще трое малолетних детей. Мать занимается их воспитанием, а отец вахтовым методом работает в Москве. У малыша появился кашель, тогда 1 февраля на дом вызвали врача-педиатра. Она поставила диагноз «бронхит» и прописала лечение на дому. На следующий день мальчика вновь осмотрела врач. Педиато предложила госпитализацию, но мать отказалась, пояснив, что самостоятельно будет проводить лечение. 3 февраля врач вновь приходила на дом и проводила медицинский осмотр ребенка, указав на дальнейшее продолжение лечения. Ночью он спал в коляске рядом с матерью, которая периодически наблюдала за ним, а утром ребенок стал тяжело дышать. Мать, взяв его на руки, поняла, что он в критическом состоянии. Вызвали фельдшера, женщина сама стала делать искусственное дыхание и массаж сердца. Прибывший домой фельдшер сделал ребенку укол и вызвал «скорую», работники которой также попытались провести реанимационные мероприятия, но ребенок скончался.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сегодня, 12:03