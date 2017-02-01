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В гаражном кооперативе Курска задержали 10 "смотрящих"

Сегодня, 12:11
В гаражном кооперативе Курска задержали 10
В Курске в ходе спецоперации полицейские пресекли «сходку» так называемых лидеров преступной среды. Она прошла в одном из гаражных кооперативов. Полиция задержала и доставила в отдел 10 человек в возрасте от 30 до 43 лет, так называемых «смотрящих» за районами Курска. Ранее они были судимы за грабежи и разбой. У двоих задержанных нашли в крупном размере героин и марихуану. Также с места происшествия изъяли травматический пистолет, который, как выяснилось, был украден у законного владельца, проживающего в Московской области. В отношение ряда задержанных возбуждены уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Проверяется информация о возможной причастности задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в Курской области, а также на территории других регионов.

 

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