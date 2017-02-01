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В Курске частная организация, прокладывая водопровод, повредила теплосеть

Сегодня, 14:03
В Курске частная организация, прокладывая водопровод, повредила теплосеть
В воскресенье, 5 февраля, три жилых дома, офисное здание и школа-интернат для слабослышащих детей по улицам Чумаковская и Красной Армии провели без отопления. Как сообщили в курском филиале "Квадры", около полудня стало известно о повреждении трубопровода. Причиной, по словам теплоэнергетиков, стала несанкционированная прокладка водопровода частной компанией. К ремонту приступили сотрудники "Квадра", к 10 вечера воскресения он был завершен. Сразу после этого началось заполнение теплоносителя — температурный режим в домах, попавших в зону отключения, был постепенно восстановлен. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, а энергетики подсчитывают сумму причиненного ущерба. Взыскивать ее планируется в установленном законом порядке с организации, чьи сотрудники нарушили целостность трубопровода.

 

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