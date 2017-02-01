В выходные на курских дорогах погиб пешеход, еще двое пострадали

В минувшие выходные в Курске и окрестностях произошли три аварии с участием пешеходов, одна из них со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции, 4 февраля в 11-м часу вечера на 527км автодороги М-2 «Крым» "Газель" допустила наезд на 44-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении. Пострадавший скончался на месте. Чуть ранее ДТП с участием пешехода зафиксировали в Курске на улице Понизовка. Здесь под колеса автомобиля "Дэу Нексия" попал 31-летний пешеход, он отделался ушибом.

Еще одно ДТП произошло утром 5 февраля возле дома №40 по Майскому бульвару. «Лада Ларгус» допустил наезд на 54-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по "зебре". Мужчину с ранениями доставили в 4-ю горбольницу.









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