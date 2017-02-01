Курянин убил соседа лопатой за шумное застолье

27-летний житель поселка Солнечный Золотухинского района стал фигурантом уголовного дела за убийство, пытаясь помочь другу угомонить подвыпивших соседей. Как сообщили в СК, ночью 4 февраля курянину позвонил приятель из поселка Золотухино и попросил разрешить конфликт с соседями. В расположенной рядом квартире устроили застолье, шумели и не давали спать ребенку, игнорировали просьбы вести себя потише. Мужчина согласился помочь. Тогда друг забрал его на машине и привез к своему дому, и они пошли разбираться с гуляющей компанией. К ним вышел хозяин квартиры и его гость. Между мужчинами на улице произошла драка, тогда курянин схватил лопату для уборки снега и ударил по голове одного из оппонентов. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 29-летний мужчина скончался на месте преступления. Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу, скоро ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня, 14:29