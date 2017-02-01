В Курске снимают художественный фильм «Подстава»

В курском драмтеатре имени Пушкина идут съемки нового художественного фильма «Подстава». Автором сценария и режиссером детской киностудии «Площадка» второй год является Алексей Воронцов. На этот раз он пытается ответить на вопрос: на что способны современные подростки ради будущей карьеры? Закулисные интриги в театральной студии – такова тема фильма. Правда, по словам юных актеров, в студии таких ситуаций никогда не было. Премьера фильма «Подстава» состоится этой осенью. По замыслу руководителей киностудии она пройдет на Всероссийском кинофестивале «Отцы и дети» в Орле. После этого курский зритель сможет увидеть фильм в драмтеатре.





Сегодня, 15:27