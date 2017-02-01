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В Курской области более 70 детей подверглись сексуальным посягательствам

Сегодня, 08:03
В Курской области более 70 детей подверглись сексуальным посягательствам
Курские следователи, подводя итоги работы за 2016 год, отметили, что в производстве находилось 161 уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 1 дело об убийстве малолетнего. Потерпевшими признаны более 100 детей. Из них 34 ребенка в возрасте до 10 лет. Наибольшая часть посягательств на детей происходит на сексуальной почве, - пояснили в СК. Зафиксировано 72 таких преступления. Пять из них совершены близкими людьми, в том числе родителями. В частности, уже направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего жителя Курчатовского района - он совершал действия сексуального характера с 6-летней дочерью. В суд также направлены нашумевшие дела о смерти ребенка во время пожара и гибели малыша из-за ожога марганцовкой.

 

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